UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı

UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı
banner94
banner90

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, 25 Aralık’ta gerçekleşecek Yerel Kuruluş Organları Genel Seçiminde yarışacak adaylarını ve partinin destek vereceği adayları açıkladı.

banner91
25 Aralık’taki seçimlerde UBP'den , Lefkoşa’da Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa’da Erdal Özcenk, İskele’de Hasan Sadıkoğlu, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, Lefke’de Adil Özgey, Gönyeli-Alayköy’de Hüseyin Amcaoğlu, Mesarya’da Kürşat Özer, Mehmetçik- Büyükkonuk’ta Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz’da Hamit Bakırcı, Geçitkale –Serdarlı’da Halil Kasım, Beyarmudu’nda İlker Edip, Dikmen’de Niyazi Öztürk ve Değirmenlik’te Ebru Törehan yarışacak.

UBP Girne’de Bağımsız Aday Nidai Güngördü'yü Lapta-Alsancak-Çamlıbel’de Bağımsız Aday Fırat Ataser'i, Yeniboğaziçi’nde Bağımsız Aday Mustafa Zurnacılar'ı ve Tatlısu'da DP'nin adayı Hayri Orçan’ı destekleyeceğini açıkladı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
﻿