UBP, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli yayınlar yapan hesabın partiye ait olmadığını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), “Ulusal Birlik, Ulusal Birlik II” adlı instagram ve/veya sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsını ve Cumhurbaşkanlığı makamını rencide edici ve hakaret içerikli yayınlar yapan hesabın partiye ait olmadığını açıkladı.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, bir süredir “Ulusal Birlik, Ulusal Birlik II” adlı instagram ve/veya sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsını ve Cumhurbaşkanlığı makamını rencide edici ve hakaret içerikli yayınlar yapılmasından duyulan üzüntü dile getirilerek, bu hesabın UBP’ye ait olmadığı vurgulandı.

Yayınlarına devam ettiği belirtilen hesabın paylaşımlarını UBP’nin kabul etmediğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu tür yayınların sanki UBP’nin resmi sosyal medya hesabından yapıldığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a yönelik hakaret içerikli yayınların Ulusal Birlik Partisi tarafından yapıldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuda, yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi ve kamuoyunun ve halkın doğru aydınlatılması amacıyla işbu instagram ve/veya sosyal medya hesabının ve konu yayınların Ulusal Birlik Partisine ait olmadığını bir kez daha vurgular, parti olarak adımızı bu şekilde kullanan her türlü sosyal medya hesaplarına karşı yasal takibe başlayacağımızı kamuoyuna duyururuz.”