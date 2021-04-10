UBP'de Genel Sekreter kim olacak?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterini belirlemek üzere bugün seçime gidiyor.

Seçimde Girne Milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.



Parti Meclisi'nde yapılacak oylamanın tamamlanmasının hemen ardından oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in Genel Başkan olmasıyla bu mevki boşalmıştı. UBP Genel Sekterliğine bir süredir Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Örgen vekalet ediyordu.