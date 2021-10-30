UBP'de Kurultay heyecanı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda açılış konuşmaları yapıldı.

UBP 22. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Kurultay’ın açılışında yaptığı konuşmada, 22. Olağan Kurultay’a katılan herkese teşekkür etti.

Atun, Divanın adayların önerisiyle seçildiğini belirterek, bu konuda kendilerine duyulan güvene teşekkür etti ve kurultayın, “devleti kuran yaşatan sahip çıkan” UBP için hayırlara vesile olmasını diledi.

UBP’nin, ülkeyi, ekonomik, kalkınma ile müreffeh yarınlara taşıyacak tek parti olduğunu söyleyen Atun, partinin iktidara en güçlü aday olduğunu ifade etti ve tüm adaylara başarılar yanında KKTC ve UBP için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kurultay’ın açılış programı sona erdi. Oylamaya geçildi. Oylama yarın 19.00’a kadar sürecek. Oylamanın ardından sayım yapılacak. Herhangi bir adayın toplam üye sayısının oylarının yarısından bir fazlasını alamaması halinde kurultay ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki aday bir hafta sonra gerçekleşecek ikinci turda yarışacak. İkinci turda en çok oyu alan aday UBP Genel Başkanı olacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021, 14:53