UBP'de Lefkoşa ve Gazimağusa Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nin 22.Olağan Kurultayında Parti Meclisine Lefkoşa ve Gazimağusa’dan girmeye hak kazananlar belirlendi. Yapılan oy sayımı sonucunda oluşan liste şöyle:
LEFKOŞA
1-Hakan Fellahoğlu
2-Halil Esendağlı
3-Kemal Oktar
4-Ahmet Savaşan
5-Aydın Soyer
6-Mehmet Aktunç
7-Süreyya Gürses
8-Hüseyin Paşa
9-Fisun Özsun
10-İsmail Kofalı
11-İbrahim Basri Kuyucuoğlu
12-Mevlüt Osmanoğlu
13-Menteş Aytaç
15-Aydın Amca
16-Ahmet Keskin
GAZİMAĞUSA
1-Hüseyin Duvarcı
2-Gürsel Uzun
3-Mehmet Ekşici
4-Dilaver Bilgen
5-Özgür Dedeoğlu
6-Raşit Şah
7-Ahmet Dinçer
8-İlter Tekbıyık
9-Hasan Onalt
10-Erdoğan Özkan
11-Ziya Kasım
12-Hilmi Öztemiz
13-Ümit Çağlıyan