UBP'de Lefkoşa ve Gazimağusa Parti Meclisi üyeleri belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nin 22.Olağan Kurultayında Parti Meclisine Lefkoşa ve Gazimağusa’dan girmeye hak kazananlar belirlendi. Yapılan oy sayımı sonucunda oluşan liste şöyle:

LEFKOŞA

1-Hakan Fellahoğlu

2-Halil Esendağlı

3-Kemal Oktar

4-Ahmet Savaşan

5-Aydın Soyer

6-Mehmet Aktunç

7-Süreyya Gürses

8-Hüseyin Paşa

9-Fisun Özsun

10-İsmail Kofalı

11-İbrahim Basri Kuyucuoğlu

12-Mevlüt Osmanoğlu

13-Menteş Aytaç

14-Mehmet Özçelik

15-Aydın Amca

16-Ahmet Keskin

GAZİMAĞUSA

1-Hüseyin Duvarcı

2-Gürsel Uzun

3-Mehmet Ekşici

4-Dilaver Bilgen

5-Özgür Dedeoğlu

6-Raşit Şah

7-Ahmet Dinçer

8-İlter Tekbıyık

9-Hasan Onalt

10-Erdoğan Özkan

11-Ziya Kasım

12-Hilmi Öztemiz

13-Ümit Çağlıyan