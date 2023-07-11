UBP'den 11 Temmuz Basın Günü mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, demokrasinin en önemli ve vazgeçilmez unsurlarından birinin basın olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk basınının vefakar çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı.

Hasipoğlu, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ilk Türkçe gazete olan Saadet’in yayınlanmasının yıldönümü olan bugün ülkedeki tüm basın emekçilerini kutladı.

dünyada olduğu gibi ülkede de basın emekçilerinin görevlerini zaman mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle yaptıklarına işaret eden Hasipoğlu, KKTC'de demokrasinin ve çok sesliliğin gelişmesinde Kıbrıs Türk basınının önemine işaret etti.

Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk basını ilk Türkçe gazete Saded’in 11 Temmuz 1889’da yayımlanmasından günümüze kadar, mesleki ilkeleri ve bağlı olduğu etik değerler doğrultusunda, Kıbrıs Türk Tarihi’nin yazılmasına tanıklık etmiştir. Medya alanında yakalanan çağdaş koşullar ve modern imkanlar basın mesleği kadar, ülkemiz açısından da büyük kazanımdır. Değişen ve gelişen dünya koşulları, artık basının medya olarak çeşitlendirmiş ve çağın gereğine uygun olarak hızla bilgiye ulaşılır olmuştur. KKTC'nin basın, yayın ve internet gazeteciliğinin değişime ayak uydurarak çağın gerektirdiği şekilde gelişmekte olduğunu görmek de ayrıca gurur vericidir.”