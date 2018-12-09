UBP'den Engelliler Federasyonu'na ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre; Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada, UBP’nin; Birleşmiş Milletler’in Engelliler için Dünya Eylem Planı’nda devletlere verdiği ödevleri benimsediğini ve KKTC’de gerekli düzenlemelerin yapılması için destek vermeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Savaşan, “Partimizdeki gençlerimizin yürütücülüğünde engellilerimizin toplum hayatına adil ve etkin katılımını temin etmek için BM eylem planında belirtilen erişilebilir şehirler mutabakatı, evrensel tasarım, bütünleştirilmiş yaygın eğitim, kapsayıcı dijital erişilebilirlik, erişilebilir turizm gibi konularda gerekli adımların atılması için gençlerimiz inisiyatif üstlenecektir” dedi.

KKTC'de, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin bütün yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli tüzüklerin bir an önce hayat bulması gerektiğini vurgulayan Savaşan, “Diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan özel gereksinimli bireylerin; engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin insan hak ve temel özgürlüklerinden eksiksiz olarak yararlanabilmelerinin temini için başta Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren diğer sivil toplum örgütleri ile çok daha etkin çalışacağız” diye konuştu.

ÖZEL EĞİTİM YASASI GEÇİRİLMELİ...

Özel Eğitim Yasasının geçirilmesi ve özel gereksinimi bulunan bireylere hizmet edecek dairenin kurulması için desteklerinin tam olduğunu belirten Ahmet Savaşan, özel gereksinimi bulunan bireylerin istihdam sorunları başta olmak üzere diğer bütün sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesinde görevin hükümete ve ilgili bakana düştüğünü vurguladı.

Savaşan konuşmasının sonunda KKTC için elzem bir ihtiyaç olan Engelsiz Yaşam Evi’nin bir an önce bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılması çağrısında da bulundu.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 14:23