UBP Dikmen Belediye Başkan adayı Öztürk: “16 yıldır yapılmayan ne varsa, hepsini biz yapacağız”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk'ün katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalara ilişkin haberi, Seçim Ofisi'nden yayımlandığı şekilde aşağıdadır.

UBP’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, bölge için her türlü imkanın kullanılacağının altını çizerek, “16 yıldır yapılmayan ne varsa hepsini biz yapacağız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Öztürk, manifestosunda yer alan her projeyi hayata geçireceklerinin altını çizerek, “Biz bölgemiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Söz verdiğimiz her şeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgenin eksikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Öztürk, 16 yıldır drenaj ve su hatlarının hala bitmemesini eleştirdi, “Bozup yapmak daha zor ama hiçbir şey yapılmadığı için bizim işimiz çok kolay olacak” dedi.

Öztürk, Dikmen içerisinde ‘sözlü’ izinlerle inşaatların yapılmaya başlandığını ifade ederek, çarpık yapılaşmayı durduracaklarının altını çizdi.

“KANALİZASYON PROJESİ’NİN FİNANSMANI HAZIR”

Kanalizasyon Projesi’nin finansmanının hazır olduğunu aktaran Öztürk, “Bizim tek yapacağımız şey projemizi hazırlamak… Hem hükümetimizin hem Türkiye Cumhuriyeti’nden hem de Avrupa Birliği’nin (AB) desteklerini ve imkanlarını kullanacağız. 16 yıldır yapılmayan ne varsa hepsini biz yapacağız” diye konuştu

“İNSANLARIMIZI SEL FELAKETİ KORKUSUNDAN KURTARACAĞIZ”

Öztürk, bölgede meydana gelen sel felaketlerine dikkat çekerek, Dikmen halkının her sene aynı korkuyu yaşadığını söyledi, “İnsanlarımızı sel felaketi korkusundan kurtaracağız” açıklamasını yaptı.

Öztürk, “İnsanlarımız ve beldemiz için bir şeyler yapıyorsak, hiç durmak yok. Biz 4 yıl boyunca hiç durmadan çalışacağız” diye konuştu.