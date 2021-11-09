UBP-DP hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı bugün yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılıyor.

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki toplantı, saat 14.00’te başlayacak.

UBP’nin 22’nci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip partinin yeni Genel Başkanı olarak 1 Kasım’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Sucuoğlu Meclis’te temsil edilen parti başkanları ve yetkileriyle gerçekleştirdiği görüşmesi sonrası koalisyon hükümetinin UBP-DP’den oluşacağını açıklamış, kabineyi 5 Kasım’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.

UBP-DP koalisyon hükümeti, KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet, Faiz Sucuoğlu ise KKTC’nin 15’inci başbakanı oldu.

6 Kasım Cumartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda okunan, Başbakanlığın ve 8 bakanlığın UBP’de, Başbakan Yardımcılığı ile 2 bakanlığın DP’de olduğu yeni kabine şöyle:

“Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP), Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman.”

13 Ekim’de bozulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde YDP’den Erhan Arıklı’nın yürüttüğü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Sunat Atun atanırken DP kanadından bakanlar yerlerini korudu.

UBP’li bakanlardan sadece Sağlık Bakanı değişti. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’na Ünal Üstel yerine eski Sağlık Bakanı Ali Pilli getirildi.

Hükümetin programı dün Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından okunmuş, Sucuoğlu öncelikli hedeflerinin 2022 Mali Yılı bütçesinin yasallaşması olduğunu vurgulamıştı.

Hükümet programının Meclis’te okunmasından iki tam gün sonra, yani yarın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda program üzerine görüşmeler başlayacak. Görüşme bittikten bir tam gün sonra yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek.

Öte yandan Meclis Danışma Kurulu'nda erken seçimin 23 Ocak’ta yapılması, Seçim ve Halk Oylaması Yasasında Değişiklik için Ad Hoc Komite kurulması, bütçenin toplam 6 günde görüşülmesi konularında ortak mutabakata varılmıştı.