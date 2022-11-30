UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Özcenk Başkan Arter’i ziyaret etti

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk bugün Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk seçim bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arter'in makamında gerçekleşen görüşmede Arter ile Özcenk hem sağlık hem de Gazimağusa ve Gazimağusa Belediyesi ile ilgili konuları istişare etti.

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk konuşmasında, Başkan İsmail Arter’in 25 yıllık dostlu olduğunu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden başlayarak beraber çok yollar yürüdüklerini ifade ederek Gazimağusa’ya verdiği hizmetler için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Başkan İsmail Arter ile birlikte yürüyecekleri çok yol olduğunu, herkesin amacının Gazimağusa olduğunu, el birliğiyle bu amaç için çalışacaklarını belirtti.

Özcenk, bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu, kısmet olursa bu bayrağı kendisinin taşıyacağını ifade etti ve “Hepimizin amacı Gazimağusa” diye konuştu.

Özcenk, son olarak Başkan İsmail Arter ile her zaman dost olduklarını ve öyle kalacaklarını sözlerine ekledi.