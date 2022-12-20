UBP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Kasım, Mersinlik Kamp Alanı Belediye Dinlenme Tesisleri Projesi’ni tanıttı

UBP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, ‘Mersinlik Kamp Alanı Belediye Dinlenme Tesisleri Projesi’ni tanıttığı haber, Seçim Bürosundan yayımlandığı şekliyle aşağıdadır

UBP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım Seçim Bürosundan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“Ulusal Birlik Partisi’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım, projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Lidere göre yönetim değil, halka göre lider’ olacağının altını çizen Kasım, “Zorlu dönemeçleri bölge halkımla birlikte birlik ve dayanışma içerisinde geçeceğiz” dedi.

Kasım, belediyeler reformu ile genişleyen hizmet alanı için yeni projeler hazırladıklarını ifade ederek, bunlar hakkında bilgi paylaştı.

‘Mersinlik Kamp Alanı Belediye Dinlenme Tesisleri Projesi’ne dikkat çeken Kasım, bu proje ile bölge halkının ürettiklerinin satabileceği, belde halkının ve belediyenin gelirlerini artırabileceğini vurguladı.

En büyük hedeflerinin bölgesel kalkınma olduğunu söyleyen Kasım, projelerin de bu doğrultuda hazırlandığına dikkat çekti.

Kasım, “Her şeyden önce bölge halkımızın hak ettiği yaşam kalitesini artırmak için sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratmak gerekiyor. Hükümetimizle birlikte bu hamleleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Her şey çok güzel olacak… Söz veriyoruz!” ifadelerini kullanan Kasım, şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini dile getirdi.

UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Kasım, “Halkımızın mutluluğu için daha iyi bir hizmet, daha iyi bir Geçitkale-Serdarlı için göreve hazırım” açıklamasını da yaptı.”