UBP Genel Sekreter Vekili'nden erken seçim ile ilgili açıklama

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen, gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Örgen, BRT’de katıldığı “Gündem Artı” programında soruları yanıtlayarak, “partinin her zaman olduğu gibi seçime en hazır parti olduğunu ancak önceliği erken seçime, siyasete değil, vatandaşın asıl sorunu olan Covid-19 salgınının mümkün olan en az sıkıntı ile atlatılması ile ekonominin canlandırılmasına verdiklerini“ söyledi.

“UBP’nin tüzüğüne uygun bir şekilde bu yıl içerisinde mutlaka Büyük Kurultayı’nı yapacağını” ifade eden Örgen, “UBP Genel Sekreterlik seçiminin ise salgın nedeniyle geciktiğini ancak kısa süre içinde gerçekleştirileceğini” kaydetti.

Örgen, “İki kişilik bir aile ile on kişilik bir ailedeki problemler aynı olmaz. Büyük ailelerde zaman zaman küçük ailelere göre daha farklı problemler olur ama bunlar sağduyu, parti ve ülke sevgisi ile aşılır. Ulusal Birlik Partisi üyeleri ve kadroları bu bilince sahiptir ” dedi.

“Parti ve ülke için yıkıcı eleştirilerden kaçınılması gerektiğini” de belirten Örgen, “yapıcı eleştirilere ise her zaman ihtiyaç olduğunu” kaydetti.

Örgen, erken seçimin Hükümet protokolünde yazdığını dolayısı ile partinin olduğu kadar hükümet ve meclisin de işi olduğunu vurgulayarak, “Şu andaki tüm siyasi partilerimize baktığımız zaman olabilecek bir erken seçime en hazır parti yine Ulusal Birlik Partisi’dir. En başarılı çıkacak parti yine biziz. Halkımız kimin kendisine hizmet verdiğini ve verebileceğini iyi bilir” ifadelerini kullandı.

“Salgından kaynaklanan tüm zorluklara rağmen diğer bazı partiler sorumluluktan kaçarken, UBP’nin hükümet olma görevinden kaçmadığını” söyleyen Örgen, “Kimse merak etmesin. Türkiye’nin desteği, hükümetimizin çabaları ile ülkemiz bu sıkıntıları günleri geride bırakacak ve mutlaka ekonomimiz canlanacak, hatta süreç içinde eskisinden de iyi konuma gelecektir” diye konuştu.