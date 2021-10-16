ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimi sonuçlandı
Kıbrıs
16 Ekim 2021 Cumartesi 23:26
Kıbrıs Genç Tv
UBP Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapıldı. Seçimi 706 oy alan Cafer Barutçuzade'yi 82 oy farkla geçen Bülent Kutay kazandı.
(Kıbrıs Postası)
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Tatar, Çavuşoğlu’nun kızının nikah törenine...
2
Oktay: "Akdeniz'de rotasını şaşıran...
3
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 17 Ekim 2021
4
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 17 Ekim 2021
5
Cihangir ve Bahçeli'de ani ölüm
6
Girne ve Gazimağusa'da uyuşturucu
7
Çöp kamyonuna çarptı, olay yerinden kaçtı...Yaralılar...
8
Din Görevlileri Derneğinden mesaj
9
Şenol Özdevrim ve Özlem Ekinci, Uluslararası Resim...
10
Tatar'dan Mevlit Kandili mesajı
İhtiyaçlı çocuklara yardımda bulunacaklar
Kıbrıs
Saner: "Kurultayı kazanacağım"
Kıbrıs
Arıklı: "YDP, halkın umududur"
Kıbrıs
KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
Kıbrıs
Sağlık Bakanlığı, Üst Komite kararları ve haftalık verileri açıkladı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Din Görevlileri Derneğinden mesaj
Saner, Demirhan'da
Arama kurtarma tatbikatı düzenleniyor
Gürcafer: “Seçimden sonra reform hükümeti oluşumunu...
Dünya Gıda Günü… Sağlık Bakanlığı gıda...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ÇAĞANSOY ECZANESİ
Tel: 03922236766
Lefkoşa
EDA ATAÇAĞ 2 ECZANESİ
Tel: 0548 845 88 47
Lefkoşa
ŞERİFE ADEMOGLULARI ECZANESİ
Tel: 2281 767
Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
Tel: 8156566
Girne
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
Tel: 0392 822 32 02
Girne
EMİN ECZANESİ
Tel: 0533 870 19 46
Gazimağusa
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Tel: 03923661909
Gazimağusa
REZAN ECZANESİ
Tel: 03923656911
Güzelyurt
UYUMSAL ECZANESİ
Tel: 03927143005
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 0392 371 28 56
Üst Mesarya
SERDARLI ECZANESİ
Tel: 03923767006
Alt Mesarya
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
Tel: 03922369100
Karpaz
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Tel: 05338219606
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Lefke
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Tel: 0392 727 76 46
Facebook
44.6B
Twitter
7.7B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Tatar, Çavuşoğlu’nun kızının nikah törenine...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE