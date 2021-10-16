UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimi sonuçlandı

UBP Girne İlçe Başkanlığı seçimi sonuçlandı
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UBP Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turu bugün yapıldı. Seçimi 706 oy alan Cafer Barutçuzade'yi 82 oy farkla geçen Bülent Kutay kazandı.

(Kıbrıs Postası)

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