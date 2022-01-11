UBP heyeti Girne bölgesini ziyaret etti

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, seçim gezileri kapsamında Girne bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sucuoğlu Alsancak'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, UBP’nin iktidara geldikten hemen sonra atacağı ilk adımlardan birisinin Belediyeler Yasası’nı revize etmek olacağını söyledi.

Anavatan Türkiye’de bu konuda uygulanan yöntemin bir benzerini de KKTC’de yapılacağının altını çizen Başbakan “Sözümüz söz” dedi. Sucuoğlu, Alsancak Yolu’nun tamamlanması için de gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Alsancak’ta vatandaşların sorularını da yanıtlayan Sucuoğlu, gezisini esnafı ziyaretiyle tamamladı.

Alsancak’ın ardından Lapta’ya geçen Sucuoğlu, Lapta’nın da UBP ve kendisi için her zaman ayrı bir değerde olduğunu, bölgede her zaman en yüksek oyu aldıklarını belirtti.

Sucuoğlu, UBP’nin nereye giderse gitsin büyük ilgi gördüğünü, çünkü vatandaşın, somut icraatı sadece UBP’den beklediğini söyledi.

Vatandaşların artık boş vaatlere inanmadığını belirten Sucuoğlu, UBP’nin şu anda yüzde 40 bandına olduğunu, tek başına iktidara çok yaklaştıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, “5 yıllık, akılcı politikalarla istikrarlı bir hükümet için, UBP’ye mühür” çağrısını yineledi.

Ankara’ya önemli bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Başbakan, ekonomik ve mali amaçlarını orada dile getireceklerini söyledi.

Sucuoğlu, konuşmasının ardından partilerinden istifa ederek UBP’ye katılan 150 yeni üyeye rozetlerini taktı.