UBP heyeti Kamu-Sen'de

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet bugün Kamu-Sen’i de ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a, Genel Sekreter Hasan Taçoy ile Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu eşlik etti.

ATAN

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan görüşmede yaptığı konuşmada, UBP Başkanı Ersin Tatar ve heyetine ziyaretten dolayı teşekkür ederek ülkede yaşanan bazı sıkıntı ve sorunlara değindi.

Kamu reformu yasasının tek taraflı görüş alarak kendilerini rencide edecek şekilde görüşülmesini eleştiren Atan, yasa çalışması yapılırken tüm paydaşların görüşünün alınması gerektiğini kaydetti.

“HER KESİMİN GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREKİR”

Yasa taslağını çalışıp 42 maddesine görüş bildirdiklerini dile getiren Atan, yasa taslağı hakkında her kesimden görüş alması gerektiğini vurguladı. Atan, sadece KTAMS’tan görüş alındığını savunarak bu sendikanın tutumunu da eleştirdi ve yandaşlık yapmakla suçladı.

Atan, kendilerinin bu konuya tepkili olduğunu ve Başbakan’ın bilgisi olup olmadığını bilmediklerini ama müsteşarının tutumunu da kınadıklarını söyledi.

“TATAR’A UZATILAN DİLİ TASVİP ETMİYORUM”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a da bazı kesimlerin hiç hoş olmayan dil uzatmaları olduğunu dile getiren Atan, “Ben bunu tasvip etmiyorum. Arkadaşlarımız sendika adı altında ama anlaşılan siyaset güdemeye çalışıyorlar” dedi ve KTÖS’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Atan, kendilerinin övüne övüne anavatanlarının Türkiye olduğunu söylediklerini belirterek, buna dil uzatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

TATAR: “DİĞER SENDİKALARIN DA GÖRÜŞLERİ ALINMALI”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, tüm çalışanlarına yıllarca katkıda bulunan bir sendika olduğunu dile getirerek, hükümetin kamu reformu yasasını tek taraflı, kendilerine yakın gördükleri bir sendikayla yürütmelerinin yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan’ın bir hukukçu olduğunu ve prosedürü en iyi şekilde bilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, bu hatanın düzeltilerek diğer sendikaların görüşleri alınarak yasanın olgunlaşarak ileri götürülmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, özel sektörde sendikalaşmayı teşvik etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın da bir girişimi olduğunu fakat bu konunu hükümet içinde tartışılmadan gündeme geldiğini belirtti. UBP Genel Başkanı Tatar, Çalışma Bakanı’nın olayı oldubittiye getirdiğini, bu konuların enine boyuna tartışılması gerektiğini, aksi takdirde ülkenin zarar görebileceğini kaydetti.

Sendikalar ile her türlü ortamda ilişkilerini geliştirmekte olduklarını ve bu anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Tatar, iş ortamını germeden, tek taraflı olmadan çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

“KKTC’NİN GELİŞMESİ VE KALKINMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için ekonomik projelerin hayat bulması için çalışmalarını parti olarak yürüttüklerini vurguladı.

Tatar, 2019 yılı protokolünün halen imzalanmamış olmasından dolayı da işlerin istenilen gibi gitmediğini ve tüm bunların ekonomik ortamı etkileyerek bütçe açığının daha da artmasına yol açacağını ve projelerin hayata geçmesini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

“YANLIŞ İŞLERİ ÜLKE HUZURUNU BOZUYOR”

Şu anda çok büyük sıkıntılar olduğunu söyleyen Tatar, “Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Elektrik Kurumu’nun durumuna bakıldığında doların düşmesine rağmen Bakan ‘zam yapacağım’ diyor. Detayı öğrenemiyoruz. Hükümet içinde bir sıkıntı görünüyor. Al gülüm ver gülüm çerçevesinde bir takım yanlış işlerin yapıldığını biliyoruz. Bu da ülke huzurunu etkiliyor” şeklinde konuştu.

Hukukçu bir Başbakan yönetimindeki bir Bakanlar Kurulu’nun daha dikkatli icraat yapması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Tatar, UBP’nin KKTC’nin gelişmesi için her türlü çalışmanın içerisinde olacağını, gerek sendika gerek sivil toplum örgütleri gibi örgütlerle görüşerek kendi siyasetini, ileriye doğru politikalarını yenileyerek ülkeye hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

“SİYASET YAPMAK İSTEYEN PARTİ KURSUN, SEÇİME GİTSİN”

KKTC’de ülke gerçekleri doğrultusunda siyaset yapmak gerektiğine de vurgu yapan Tatar, Öğretmenler Sendikası’nın da niyetinin siyasete yapmaksa parti kurup seçime gitmelerini önerdi.

Bir öğretmenler sendikasının bu kadar ileriye giderek toplumu gerecek söylemlerde bulunmasını da doğru bulmadığını dile getiren Tatar, “Amaç işin özünü aşmıştır. Amaç bambaşkadır” dedi.

Öğretmenler Sendikası dendiğinde öğretmenlerin ve öğretimdeki sıkıntıların aşılması çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini ve bu sendikanın esas işinin de bu olması gerektiğini dile getiren Tatar, “Bir bakıyoruz ki ara bölgedeki toplantıda yapılan konuşma hepimizin hayal kırıklığıdır. O ortamda böyle bir konuşma olmaması lazım. Bu devletin yapısı içerisinde de bizim hukuk sistemimizde gün gelip bakmak lazım. Bu yetkiyi nasıl alıyorsunuz? Başka maksatlara yönelik fırsatçılıktır. Bu denli bir siyaset yapacaksanız parti kurun seçime gidin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında Kamu-Sen, hazırladığı yasa çalışmalarını sunarak, bu yasalara Meclis’te ivedilik alması için UBP’den destek istedi.