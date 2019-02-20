UBP heyeti Tatlısu'da

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkının daha yüksek bir refah seviyesine ulaşması gerektiğini, partisinin bu amaçla çalıştığını” söyledi.

Ekonominin kalkınması için büyük ve önemli projelere imza atmak gerektiğini belirten Tatar, “Bunun için de halkı, devleti sevmek sahiplenmek lazım. Bunun için UBP iktidarı lazım. Halk da bunu biliyor, bunu söylüyor” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Genel Sekreter Hasan Taçoy ve bir grup milletvekili önceki gece Tatlısu’yu ziyaret etti.

Tatar ziyarette şöyle konuştu:

“ Ortada uyumlu, iş yapacak bir hükümet yoktur. Al gülüm ver gülüm kendi işlerine geleni yapıyorlar. Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Protokolü yılın üçüncü ayına nerdeyse gelinmesine rağmen hala imzalanmadı. Türkiye’den elektrik gelmesi lazım hala adım atamıyorlar. Tüm sektörler perişan, bütçe tarihi bir açık verecek ama ortada tedbir alacak, iş yapacak bir hükümet yok. Dome Otel’de Elektrik Kurumu’nda rant kavgası aldı başını gidiyor.”

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, “Artık federasyon anlaşması olamayacağına göre iki ayrı devlet gündeme gelmelidir, görüşme masasına konulmalıdır” diye konuştu.

Bazı sendikaların Kıbrıs konusundaki ve Türkiye’ye yönelik tutumlarını eleştiren Tatar, “Türkiye bizim özgürlüğümüzü, güvenliğimizi sağlıyor. İstediklerini yapsınlar ben bunlarla ilgili gerçekleri halkıma söylemeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.