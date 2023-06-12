UBP için yeni genel merkez yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ekim ayında yapımına başlanması, 1 yıl içinde de tamamlanması hedeflenen yeni Genel Merkez binasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Yenikent’te, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) yanına yapılacak binayla ilgili açıklama geçtiğimiz akşamki UBP’nin 48’nci kuruluş yıl dönümü balosunda UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel tarafından yapılmıştı.

Üstel, UBP’nin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek çağdaş binanın en görkemli genel merkez de olacağını ifade etti.

Binayla ilgili teknik detaylar şu şekilde duyuruldu:

“Toplamda 9 bin 725 metrekarelik araziye konumlandırılacak yeni Ulusal Birlik Partisi Genel Merkez Binası, modern mimarisi ve çeşitli fonksiyonları ile günümüz ihtiyaçlarına hizmet edebilmesi için güncel teknolojik altyapı düşünülerek tasarlandı. Projede, 162 araçlık park yeri, yeşil alanlarıyla peyzaja da önem verildi. Merkez binanın toplam kapalı alanı 3 bin 115 metrekare olacak…Proje 4 kat düşünülerek tasarlandı. Zemin katta, danışma, ofisler ve genel binaya hizmet edecek lobi ve bekleme alanı; 248 kişi kapasiteli parti meclis salonu, ayrıca salona ait fuaye ve kulis alanları; tüm binaya hizmet edecek kantin ve akşamları de aktif kullanıma uygun tasarlanmış minimum 64 kişi kapasiteli kafeterya alanı ve 134 metrekarelik kapalı depo tasarlandı.

Yine zemin katta konumlandırılmış, merkez bina ile bağlantılı, Ulusal Birlik Partisinin yerel ve güçlü sesi Güneş TV için sanal stüdyo, radyo, performans odaları, kontrol ve arşiviyle tam teşekküllü bir uydu yayını yapabilecek stüdyo eklendi.

Birinci katta 6 adet ilçe başkanı odası, özel görüşme odaları, gençlik kolları ve kadın kollarına ait iki ayrı oda; toplantı ve seçim koordinasyon odaları gibi farklı amaçlar için ayrı mekanlar ve son olarak belediye başkanı ve milletvekili salonu bulunacak.

İkinci katta genel sekreter ve 4 adet genel sekreter yardımcısı odası yanı sıra 9 kişilik bir toplantı odası da düşünüldü. Toplamda 400 metrekare yeşil terasa sahip olacak yeni genel merkezde, Etkinlik ve kutlama gibi farklı amaçlar da mümkün olabilecek… Projede yeşil çatı sistemi ile de ekolojik bir perspektif benimsendi.

Son olarak üçüncü katta ise genel başkan odası ve kendisine ait dinlenme odası; genel başkan sekreteri, danışmanı ve özel kalem müdürü odaları; ayrıca 22 kişi kapasiteli MYK toplantı odası planlandı. Binada, Genel Başkan katı için asansör de planlandı.”