UBP Kadın Kolları, Başbakan Üstel ile birlikte Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kadın Kolları, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Lefkoşa’da Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk koydu.

İlk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Anıtı, ardından da Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın büstü ziyaret edildi. Ziyaretlerde saygı duruşunda bulunuldu ve çelenk konuldu.

Etkinliğe, UBP İlçe Kadın Kolları başkanları ve yönetimlerinin yanında, Başbakan Ünal Üstel ve Zerrin Üstel, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, UBP Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekili Yasemi Öztürk ve bazı Lefkoşa milletvekillerinin eşleri katıldı.

Zübeyde Hanım Büstü’ne çelenk konulmasının ardından söz alan Sağlık Bakanı Altuğra, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, dünyanın dört bir yanında hak, hukuk, adalet mücadelesi veren tüm kadınları saygıyla selamladığını kaydetti.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle eşit oranda tüm karar alma mekanizmalarında yer almalarının çok daha adil ve başarılı sonuçlar getireceğine inandığını belirten Altuğra, özellikle kadınlara yönelik alınan kararlarda kadınların fikrinin alınmasının önemine vurgu yaptı.