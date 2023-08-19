UBP: “Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan Rum yanlısı çifte standartlara artık geçit verilmeyecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan Rum yanlısı çifte standartlara artık geçit verilmeyeceğini belirtti.

UBP Genel Merkezi’nden Pile-Yiğitler yolu ile ilgili yazılı açıklama yapılarak, “Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım haklarından insanca yararlanması adına yürütülen ve insani gerekçelerden başka hiç bir düşüncenin ürünü olmayan yol projesine yönelik Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün ortaya koyduğu engelleme çabalarını kabul etmiyoruz” denildi.

“Sadece Pile’de yaşayan Rum halkının ihtiyaçlarını gözeten yol ve kapı projelerine geçit veren ama söz konusu Kıbrıs Türkleri olduğunda aynı iyi niyeti sergilemeyenler bilmelidirler ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tüm kurumları ile birlikte Pile’de yaşayan halkımızın yanında durmaya devam edecektir.” İfadeleri kullanılan açıklamada şöyle denildi:

“Yegane amacı halkımızın “Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapılmasını sağlamak olan ve Hükümetimiz tarafından başlatılan Pile ile Yiğitler arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin proje proje, tamamen insani boyutu bir projedir.

Bu projenin BM Barış Gücü tarafından engellenmeye çalışılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. BM diğer tüm meselelerse olduğu gibi bu meselede de çifte standart uygulamaktadır.

Pile’de yaşayan Rumlar hiçbir sınır / gümrük kontrolünden geçmeden serbestçe GKRY’ne gidip gelebilmekte ve İngiliz Egemen Üs Bölgesi ( İEÜB) yetkilileri tarafından herhangi bir kısıtlayıcı uygulamaya tabi tutulmamaktadırlar.

İEÜB yetkililerinin Rum yanlısı ve sadece Rumların hayat standardını düşünen tek yanlı tutumlarına daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz.

Kıbrıs Rum tarafının, yol yapımları da dahil olmak üzere ara bölgede yaptığı çeşitli ihlallere sessiz kalan BMBG ile, insani boyutu tarafımızca defaten gündeme getirilen Pile – Yiğitler yolu konusunda, bugüne kadar Dış İşleri Bakanlığımızın yürüttüğü görüşmeler bu çifte standart yüzünden sonuçsuz kalmıştır.

Ada’da Kıbrıs Türk tarafının varlığını ve egemenliğini yok sayanları, artık biz de yok sayacağız.

Bilinmelidir ki KKTC egemen bir devlettir ve halkımızın refahı ve çıkarları bizim için ön plandadır. Adada bizim rızamızla faaliyetlerini sürdüren BMBG’den bu hususta yapıcı ve işbirliğine açık bir tutum benimsemesini bekliyoruz.

Hükümetimizin bu meseledeki çağrılarının dikkate alınması hakkaniyet gereğidir”