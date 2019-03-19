UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları, çocuklara bağışta bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçe Gençlik Kolları, Lefke bölgesindeki ilkokullarda duyarlı öğretmenler aracılığıyla ihtiyaçları tespit edilen çocuklara bağışta bulundu.

UBP Lefke İlçe Gençlik Kolları’ndan verilen bilgiye göre, ülkedeki çocukların durumuna göre hükümet tarafından gerekli politikaların üretilmesi için baskı gruplarının daha aktif olması ve uzun vadeli programlar meclis, bakanlıklar, devlet kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri, medya ve bizzat çocuklar ile birlikte çalışılarak yürütülmesi gerektiği vurgulandı.