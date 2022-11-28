UBP, Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyeleri başkan adayı başvurularını yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 25 Aralık Yerel Seçimine yönelik Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyeleri başkan adayı ve meclis üyesi adayları için Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim adaylarının İlçe Seçim Kurullarına başvuruları devam ediyor.

Sabah Dr Fazıl Küçük, Rauf Dektaş ve Atatürk anıtlarını ziyaret ederek çelenk koyan UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki UBP heyeti daha sonra Lefkoşa Seçim Kurulu’na yürüdü.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel öncülüğünde Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan ile meclis üyesi adayları bugün saat 14.00 sıralarında Lefkoşa Seçim Kurulu’na aday listesi ve gerekli evrakları sunarak, başvurdu.

Başvuruda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve UBP milletvekili Zorlu Töre, bazı UBP’li bakanlar, milletvekilleri ve partililer de hazır bulundu.

Başvurunun ardından, UBP Genel Başkanı Üstel açıklama yaptı.

- Üstel: “Bir değişim rüzgarı başlattık”

Üstel açıklamasında, UBP olarak, Cumhurbaşkanlığını kazanarak ve hemen bunun akabinde gelen genel seçimdeki başarılarıyla bir değişim rüzgarı başlattıklarını, şimdi ise yerel seçimlerle 3’üncü değişim rüzgarını başlatmak için yerel idarelerle geri sayıma geçtiklerini belirterek, “UBP olarak hükümeti kurduğumuz günden beri ülkemizi yeniden inşa etmek için bütün arkadaşlarımızla iç içe çalışıyoruz” dedi.

Tüm söylediklerini birer birer gerçekleştirdikleri, projelerine tarih verdiklerini vurgulayan Üstel, uzun zamandır bekleyen ve yapılamayan belediyeler reformunu gerçekleştirdiklerini ve yine uzun zamandır bekleyen 51/95 Belediyeler Yasası’nı bitirme noktasında olduklarını kaydetti.

2023’te daha güçlü belediyeler yaratacaklarını ve halka daha iyi hizmet vererek, halkın rahat etmesi için daha verimli çalışmalar yapacaklarını aktaran Üstel, “Biz halkımıza inanıyoruz. O yüzden 2023 yılı, UBP için, ülkemiz için, devletimiz için, yeni bir yıl yeni bir sayfayla yeni bir şekillenmeyle dünyaya kapılarımızı açmış bulunacağız” ifadelerini kullandı.

- “Bize güvenmeye devam etsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz”

Üstel, halka güvendiklerini, halkın de kendilerine olan güvenini hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de genel seçimlerde gösterdiğini kaydetti ve “Bize güvenmeye devam etsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Üstel, 2027 yılına kadar hükümette olduklarına işaret ederek, bu dört yıl içerisindeki tüm projeleri Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden de destek alarak bitireceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise, “26 Aralık sabahı soğuk kış gününü ısıtacak olan güzel bir güneşle gözümüzü açacağız” yorumunu yaptı.

-Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yarın geçici olarak ilan edilecek

Bugün başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, yarın adaylar Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Daha sonra İlçe Seçim Kurulları ilçelerde çıkacak adayları geçici olarak ilan edecek.

Adaylar, 3 Aralık Cumartesi günü kesinleşecek, oy pusulaları düzenlenecek ve BRT konuşmaları için adaylar arasında yapılacak ad çekme sonuçları duyurulacak.

Kesinleşen adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 4 Aralık Pazar günü ilan edilecek.