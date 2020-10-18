UBP'liler Sarayönünde

Ulusal Birlik Partililer, Sarayönü’ne gelmeye devam ediyor.

Ellerinde bayrak taşıyan genci, yaşlısı partili kalabalık, Cumhurbaşkanı adayı, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar için tezahüratlar yapıyor.

Aralarında YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun bulunduğu bir grup da Sarayönü’nde geldi.

Tatar'ın babası Rüstem Tatar, UBP’li bakanlar ve bazı partili belediye başkanları da Sarayönünde.

Yarışı önde götüren Ersin Tatar’ın sonuçların netleşmesiyle Parti binası balkonundan konuşma yapması bekleniyor.