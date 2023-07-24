UBP Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, Lozan Anlaşması'yla emperalizmin, Atatürk yönetimindeki Türk Milleti'nin bağımsızlık iradesi önünde eğilişinin kayıt altına alındığı kaydedildi.

UBP Genel Merkez’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bugün Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü… Lozan’da emperyalizmin, Ulu Önder Atatürk yönetiminde Türk Milleti'nin bağımsızlık iradesi önünde eğilişi kayıt altına alınmıştır…

Türk Milleti'nin bağımsızlık iradesi ve mücadelesi, Yunan Krallığı dışında hiç biri Türkiye Cumhuriyeti’nin komşusu bile olmayan emperyalist güçlerin imzasından çok daha değerlidir…

Esas olan Türk Milleti'nin büyük zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni vatan yapan bağımsızlık iradesidir…

Tıpkı bu sene 40. yıl dönümünü kutluyor olacağımız 15 Kasım 1983 Cumhuriyetimizin ilanı ve onu oluşturan bağımsızlık irademizin, BM dahil hiç bir gücün onayına ihtiyacı olmadığı gibi… Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuz destekleri ile hür irademiz ile elde ettiğimiz bağımsızlığımızın yanında, elbet bir gün dünya devletleri yanında hak ettiğimiz yerimizi de alacağız.

Bu uğurda vereceğimiz mücadelede bizim için temel dayanak, AB’nin ve küresel güçlerin onayı değil, bizatihi Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği, milletimizin iradesi ve mücadelesidir.”