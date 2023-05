UBP Milletvekili Adayı Başman: "İstikrarlı hükümet ve uzun soluklu projeler için kazanacağız"

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı Ali Başman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da halkla buluştu.



Başbakan’ın Eşi Zerrin Üstel, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle de ziyarette hazır bulundu.

Üstel ve Başman, bölge halkının yoğun katılımına yürekten teşekkür etti; “ UBP’ye ve Başman’a güçlü destek” mesajının KKTC’nin her yanında yankılandığını vurguladı

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayı Ali Başman, bölge halkına hitap ederken, “Karpaz her zaman UBP'nin kalesi olmuştur. Bu bölgede her seçim gösterilen başarılı performansı bu seçimde de göstereceğiniz, şimdiden görülüyor. İlginize çok teşekkür ediyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağımdan emin olabilirsiniz” dedi.

Başman, “UBP İktidarda her zaman başarılı olmuştur. Şimdi daha uzun soluklu başarılara imza atmak için birlikte bu yola çıktık. 2027 Yılına kadar kesintisiz iktidarda kalmak ve bu ülke insanımıza kalıcı projeler yaratmak için aday olduk” diye konuştu. Ali Başman sözlerini şöyle sürdürdü:

25 Haziran sadece Ali Başman'ın değil, UBP'nin seçimidir. Bir vekil deyip geçmeyelim. Kalıcı ve büyük hizmetler için, istikrarlı bir ekonomi için, 25’inci Milletvekili çok önemlidir. Sizden ricam kendi desteğiniz yanında çevrenizdeki herkesi de bizlere yönlendirmenizdir. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Sandığa gideceğiz, insan götüreceğiz, gururla kazanacağız.”



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında istikrar vurgusu yaptı.Üstel şunları söyledi:“Sizden alacağımız destekle daha da çok çalışmaya hazırız. Bir milletvekili deyip geçmeyelim. Nasıl ki belediyeleri en çok kazanan partiyiz, nasıl ki en çok belediye meclisi üyesi çıkaran partiyiz, şimdi daha çok güç almamız lazım. Adayımız Ali Başman’ı sandıktan güçlü çıkarmalıyız.Karpaz bize her zaman güvenmiştir. Desteğini her zaman vermiştir. Şimdi 2027’ye kadar kesintisiz hizmet için yine desteğinizi istiyoruz. Bu ilginize de bakacak olursak, desteğiniz tamdır. O zaman yolumuz açık olsun” diye konuştu

Ali Başman’ın babadan UBP’li olduğunu, her zaman UBP’ye yakın durduğunu hatırlatan Üstel, “Biz Ali kardeşimize adaylık teklif etmedik. Görev verdik. Bu ülke için seve seve kabul ederim dedi. Birikimlerini, vizyonunu bizimle aktif olarak birleştirmek istedi. Kısa sürede UBP örgütleri kendisini bağrına bastı. 25 Haziran’da da 25. Milletvekilimiz olacak” diyerek sözlerini tamamladı.