UBP Milletvekili Karanfil: “Orta Doğu şu anda içinden çıkılmaz bir hal aldı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, İsrail'in, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

“Orta Doğu’da yaşanan bu savaş Türkiye’nin garantörlüğünün önemini bir kez daha ortaya koydu” diyen Karanfil, açıklamasına şöyle devam etti:

“Orta Doğu şu anda içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Filistin’de yaşanan insanlık dramı bizlerin önünde canlı bir örnektir. Bu yaşananlara kalbi insan sevgisiyle atan birinin sessiz kalması mümkün değildir. Bu acıların benzerini geçmişte yaşayan bir halk olarak Filistinlilerin acısını paylaşıyoruz. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı güç olarak ülkemizde bulunması bizler açısından vazgeçilmezdir. Anavatanımız Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırıldığı her anlaşmayı reddediyoruz. Filistin’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet kalanlara sabır dilerim.”