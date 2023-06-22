UBP Milletvekili Küçük: “Asrın ikinci büyük projesi de UBP’ye nasip olacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, “Kıbrıs Türkü ambargoları birer birer yıkacaktır, dünyaya açılacaktır” mesajının kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu söyledi.

"Asrın Su Projesi gibi büyük bir mühendislik dehasını gerçekleştirerek, ülkeye su gelmesinin ardından şimdi de kablo ile elektrik bağlantısının gündeme geldiğini" kaydeden Küçük, “İnşallah bu da bizim iktidarımız zamanında bitecek ve KKTC’nin temellerine bir çivi daha çakmış olacağız” dedi.

Hasan Küçük yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, KKTC ziyaretini ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş’ın Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi olmasını değerlendirdi.

-“Kablo ile elektrik getirilmesi protokolünün Ankara’da imzalanacak olmasını selamlıyorum”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, kalkınma odaklı projelerle KKTC’nin istikrarlı bir şekilde gelişmesine Türkiye’nin vereceği desteği bir kez daha teyit ettiğini ifade eden Küçük, şöyle devam etti:

“Bizler genç siyasetçiler olarak Anavatanımızın yardımları ile ülkemizin ekonomik ve siyasal gelişimini üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Asrın Su Projesi gibi büyük bir mühendislik dehasını gerçekleştirerek ülkemize su gelmesinin ardından şimdi de kablo ile elektrik bağlantısı gündeme gelmiştir. İnşallah bu da bizim iktidarımız zamanında bitecek ve KKTC’nin temellerine bir çivi daha çakmış olacağız. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in liderliğinde önümüzdeki hafta içerisinde kablo ile elektrik getirilmesi protokolünün Ankara’da imzalanacak olmasını selamlıyorum.”

-“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda, Denktaş ismi bizi gururlandırdı”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Rauf Alp Denktaş’ın Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi olmasını da değerlendiren Küçük, “Bu atama ile bir kez daha gururlandık. Denktaş soy isminin Türkiye Dışişleri Bakanlığı içerisinde yer alması bizlerin neler yapabileceğini bir kez daha göstermiştir. Örnek olan bu başarısından dolayı Rauf Alp Denktaş kardeşimi tebrik ediyorum” dedi.