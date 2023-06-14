UBP Milletvekili Küçük, “Türkiye Yüzyılı'nda KKTC de parlayacaktır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaret milli siyasetimize olan güvenin tam olduğunu göstermiştir. Doğu Akdeniz’de ‘Türkiye Yüzyılı’ içerisinde KKTC de yerine alacak ve Doğu Akdeniz’de parlayacaktır.” dedi.
-“KKTC ziyareti bizleri sevindirdi”
-“Milli politikamıza destek tam”
Adada artık iki devletli çözüm dışında bir seçenek olmadığını vurgulayan Küçük, “Türkiye’nin milli politikalarımıza desteği tamdır. Sayın Erdoğan bunu bir kez daha teyit etmiştir. Uluslararası çerçevede tüm haklarımız Türkiye ile birlikte güvence altındadır. Bizler de daha çok çalışarak halkımıza olan sorumluluğumuzu bu bağlamda yerine getirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
Ekonomi, sağlık ve enerji alanında verilecek desteğin de çok önemli olduğunu belirten Küçük, “Türkiye Yüzyılı içerisinde KKTC de yerine alacak ve Doğu Akdeniz’de parlayacaktır.” vurgusu yaptı.