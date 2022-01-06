UBP Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, seçim gezileri çerçevesinde Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Minareliköy için her zaman “UBP’nin kalesi” diye tanımlama yaptıklarına işaret ederek, halkın ve partililerin sevgisine her zaman layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Siyasetin her zaman halkın takdiri ile yürütülmekte olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, halkın UBP’ye sevgi ve ilgisinin mühürle bütünleşmesini istediklerini kaydetti.

Karma oyun hem UBP hem de ülkenin yönetiminde yarattığı sorunlara işaret eden Sucuoğlu, UBP’nin yıllardır gücünü mühürden aldığını belirtti. Sucuoğlu, “Bırakın karma oy ile küçük partiler uğraşsın! Biz gücümüzü mühürle birleştirelim. Tek başına güçlü bir iktidar yaratalım” dedi.

Ekonomide istikrarı yakalamak için tüm kadrolarıyla çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu, hükümete geldikleri günden beri bir çok sıkıntının üstesinden gelmeyi başardıklarını kaydetti.

Sucuoğlu ve adaylar, seçim çalışmaları kapsamında Aşağı ve Yukarı Değirmenlik’i ayrı ayrı ziyaret etti.

Örgüt yapısı ve çalışmalarıyla halkla en çok içiçe olan partinin yıllardır UBP olduğuna işaret eden Sucuoğlu, son 15 günde pek çok lokasyonda örgüt iletişim büroları açtıklarını söyledi

Bugüne kadar yapılan anketlerde UBP’nin açık ara önde çıktığına vurgu yapan Sucuoğlu, çalışmaları aynı disiplin ve ruhla devam ettirmeleri halinde UBP’nin önünde kimsenin duramayacağını, tek başına iktidarın yakalanacağını ifade etti.

Vatandaşlara UBP’ye mühürle destek olması çağrısını yineleyen Sucuoğlu, "Partililerimiz çalışmalarını yaparken mühür konusunda ısrarlarını ve telkinlerini artırarak devam ettirmeli"dedi.

Başbakan, 23 Ocak gecesi tek başına iktidar olma coşkusunu hep birlikte kutlayacaklarını sözlerine ekledi.