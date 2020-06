UBP MYK toplandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.

Lefkoşa Sarayönü’ndeki parti binasında saat 14.00’te başlaması gereken MYK toplantısı son anda yer değiştirdi ve Dereboyu’ndaki UBP Merkez binasında saat 15.00 civarında başladı.

Bu arada UBP Girne İlçesi’nde bir grup partili önce Başbakanlık binasına sonra da MYK toplantısının devam ettiği UBP Genel Merkezi’ne gelerek Başbakan’la görüşme talebin de bulundu.

Grup, Başbakan Tatar’a ve hükümete destek ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar toplantı devam ettiği sırada dışarı çıkarak partililere seslendi.

Tatar “İnsanların görüş beklenti ve değerlendirmelerini almak lazım, bizim demokrasi anlayışımız budur, siyaset böyle bir şeydir” diyerek ziyaretine gelenlere teşekkür etti.

“Birlikte mesai yaptığım, beraber büyüdüğüm arkadaşlarımla güzel bir toplantı yaptık. Onların değerlendirmeleri de alınmıştır. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diyen Tatar, KKTC’nin tüm demokratik kurumlarıyla her geçen gün geliştiğini ve sorunların çözmek durumunda olduğunu ifade etti.

İletilen görüşlerin MYK’da değerlendireceğini belirten Ersin Tatar “Pandemi dolayısıyla en yorucu ve en yoğun günlerde beni her zaman destekleyen, arkamda olan pandemi sürecinde de desteklerini esirgemeyen ve bugün de beni ziyarete gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman onlarla birlikte olmak ve ülkeyi birlikte olmak her zamanki isteğimizdir” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar daha sonra basının sorularına cevap vermeden içerde devam eden toplantıya geri döndü.