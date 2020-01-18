UBP'nin adayı Tatar

Toplantı sonrası ilk konuşmayı Genel Sekreter Ersan Saner yaptı.

Saner konuşmasında genişletilmiş merkez yönetim kurulu olarak Nisan ayında yapılacak seçimnde başarılı olabilmek için Ersin Tatar’ın aday olması kararını Parti Meclisi’ne ilettiğini söyledi.

Ersan Saner daha sonra alınan kararı Parti Meclisine sundu. Karar üyeler tarafından ayakta alkışlanarak kabul edildi.

Daha sonra konuşan UBP Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar, bu yarışta KKTC’ye hizmet etmek için olacağını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türkünün mücadelesinde UBP’nin vizyonu çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi.

Tatar: “Bu seçimi mutlaka kazanacağız” diyerek halkın büyük beklenitleri olduğunu belirtti.

Federasyona bağımlı kalarak bazı çeverelerin adımlar atamadığına işaret eden Tatar, yeni gelecek için atılacak atılacak adımlarda hep birlikte yürüyeceklerini ifade etti.

Tatar, şunları kaydetti:

“Hep birlikte çalışmamız gerekiyor. UBP’nin örgütsel gücü bu seçimi kazanmak için yeterlidir. Hep birlikte başaracağız. Ben UBP adayı olarak onların cesareti ve güveniyle kazanacağım. Halkın geleceğe olan umudunu , refahını ve beklentilerini yeni bir vizyon ile yaratacağız. KKTC’nin bu coğprafyadaki konumunu daha ileri noktalara taşıyacağız. Yeni stratejilerle, KKTC’nin geldiği aşamada yeni umutlarla yola çıktığımız belirtmek istiyoruz. Halkımıza umut olacağımızı paylaşmak istiyorum. Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu’dan sonra UBP’nin 3.adayı oluyorum. Bu benim için büyük bir onurdur. Gazamız mübarek olsun diyorum”

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020, 15:30