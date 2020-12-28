UBP'nin Meclis Başkan adayı kim olacak?

Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet Meclisi Başkan adayını bugün belirliyor.

UBP'nin gün içerisinde Meclis grubu toplantısı yapacağı ve toplantıda Başkan adayını belirlemesi bekleniyor.

Kulislerde Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ve Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz'ün Başkan adayları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Oylama usulüne göre yapılması beklenen Başkan adaylığı seçiminde UBP'li vekillerin açık mı yoksa kapalı mı oy kullanacağının vekiller arasında tartışma konusu olduğu ifade ediliyor.