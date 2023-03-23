UBP: “Osman Örek, Kıbrıs Türk halkının yüreklerinde hep yaşatılacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesi önderlerinden Osman Örek’in, Kıbrıs Türk halkının yüreğinde hep yaşatılacağını vurguladı.

UBP’den yayımlanan mesajda, “Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadele sürecinde yetişmiş, mücadelenin ön saflarında yer almış devlet adamı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık ve partimizin genel başkanlığı görevini üstlenmiş merhum Osman Örek’i vefatının 24. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Osman Örek’in 1950’li yıllardan başlayarak, siyasetin hep içinde yer aldığına dikkat çekilen mesajda, “Osman Örek, Kıbrıs Türk özgürlük mücadelesi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın en yakın çalışma arkadaşı olarak mücadele tarihimizde onurlu yerini almıştır” denildi.

Mesajda, kuruluş ve anayasa çalışmalarında fiilen görev aldığı 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilk başbakanlığı, meclis başkanlığı yanı sıra sömürge döneminden başlayarak, ülke yönetiminde de birçok önemli görevler üstlenen Osman Örek’in, Kıbrıs Türk halkının yüreklerinde hep yaşatılacağı vurgulandı.

Halkın bu değerleri saygıyla anarken, geçmişin acı deneyimlerini hep anımsayacağı, liderlerinin açtığı aydınlığa giden yolu, her türlü olumsuzluğa karşın kararlılıkla izleyeceği kaydedilen UBP mesajında, var oluş mücadelesi önderlerinden merhum Osman Örek, ölümünün 24. yılında bir kez daha rahmetle anıldı.