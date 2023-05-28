UBP seçim çalışmalarına Karpaz’da devam etti.

UBP örgütleri, “25 Haziran’da 25 vekil” mücadelesi etrafında birleşti…

Ali Başman: UBP’li isterse her seçim zaferle tamamlanır, bu enerjiyi görmek büyük mutluluk

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, beraberindeki heyet, bakanlar ve milletvekilleri ile Milletvekili Adayı Ali Başman, Karpaz bölgesini ziyaret ederek, Büyükkonuk, Mehmetçik, Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel ve Başman, ziyaretleri sırasında sıcak ilgi ve sevgi gösterileri ile karşılandı.

UBP’den aday olma gerekçelerini anlatan Ali Başman, siyasi ve ekonomik istikrarın önemine vurgu yaptı.

Başman, “25’nci Milletvekili ile meclisin yarısında yer alacağız. Bu da bir nevi tek başına iktidar demek... İstikrarı güçlü bir şekilde yakalamak demek" diye konuştu.

25’nci milletvekilliğini kazanarak 2027'ye kadar iktidarda kalacaklarını vurgulayan Başman, “2027'ye kadar ülkeye hizmetler kesintisiz devam edecek” dedi.

Başman, UBP ve destekçilerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Çok iyi çalışmaya başladık. Her bölgede şahsıma ve UBP'ye gösterilen ilgi bizleri daha da heyecanlandırıyor, motive ediyor.

Favori biziz. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz günden itibaren UBP her seçimin favorisidir. UBP’li isterse, UBP seçim kaybetmez. Bu seçim, sadece oy vererek değil, çok çakılarak sandıktan zaferle çıkacağız.

UBP’nin büyüklüğü, sorumluluğumuzu da artırıyor. Bu sorumluluk rehavet değil, ülkemize duyduğumuz sevginin de sorumluluğunu getirecek.

Hep birlikte çok iyi çalışmaya devam edeceğiz.”



Üstel: UBP, icraat partisidir

UBP Genel Başkanı Başbakan Üstel KKTC’nin kalbi Karpaz’ın konuksever insanları ile bir arada bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Konuşmasında Yerel seçimde muhalefetin yalanlarını anımsatan Üstel, " 5 ayda belediyeler batacak, kapanacak, çalışanlar dışarı atılacak denildi. Bugün ise muhalefetin belediye başkanları gelip bize teşekkür ediyor. İyi ki belediyeleri birleştirdiniz ve batacak olanları kurtardınız diyorlar” diye konuştu.

Üstel, “Daha yapılacak işler var. İş yapmak, yürek ister, cesaret ister. Bu da bizde var. Gücümüzü artırmak için bir milletvekili daha kazanmak istiyoruz. Çok iyi bir adayla yola çıktık. Sayın Ali Başman'ın da kazanmasıyla gücümüze güç katacağız” diye konuştu.

Gençlerin ülkede kalması için 20 yıl sonra sosyal konut projelerini hayata geçirdiklerine işaret eden Üstel, başvuruların Temmuz'da başlayacağı müjdesini verdi.

Ekonomik büyüme, güçlü bir mali yapı ve gençlere yeni istihdam alanları için siyasi istikrarın önemine vurgu yapan Üstel, "Çıkaracağımız tek milletvekili çok önemli hale gelmiştir. Sizlerden Ali Başman için destek istiyoruz. Nasıl olsa kazanır demiyelim. Kazanmak için çalışacağız. Ali Başman kardeşimizi 25 Haziran'da 25. Vekil olarak bağrımıza basacağız" diye konuştu.