UBP sel felaketiyle ilgili araştırma komitesi kurulması önergesi sundu

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili Meclis’te bir araştırma komitesi kurulması önergesi sundu.

Önerge, Meclis’in yarın 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülmesi gündemiyle yapacağı toplantının başında gündeme gelecek.

Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantısında bugün yasama ve denetleme görevini birlikte yapıyor.

BEROVA

Genel Kurul’da ilk olarak UBP Milletvekili Özdemir Berova söz alarak, geçen hafta ülkenin bir felaket yaşadığına ve 4 gencin hayatını kaybettiğine işaret ederek, başsağlığı diledi.

Berova, yıllardır Girne’de yaşayan biri olarak böyle bir sel görmediğini belirterek, tekrarının yaşanmaması adına bugün UBP grubu olarak araştırma komitesi kurulması önergesi yaptıklarını açıkladı.

Yol yapım konusunda bir ihmal olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini çünkü henüz kışın başından gerekli tedbirlerin alınmasını istediklerini söyleyen Berova, bakanın konuyla ilgili açıklamalarının kendilerini tatmin etmediğini kaydetti.

Özdemir Berova, bu konuda Meclis’in sorumluluk alarak araştırmaları başlatmasını istediklerini ifade etti ve içtüzük maddesini hatırlatarak, bu önergenin görüşülmesi için hükümetin onayını ve zamanını belirlemesini beklemenin mecburi olmadığını, bu nedenle yarın bu önergenin görüşülmesini istedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da Berova’dan sonra söz alarak, sel felaketiyle ilgili bir komitenin Başbakanlık’ta kurulduğunu, bir de Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden istendiğini hatırlatarak sadece Ciklos’ta değil tüm derelerle ilgili araştırma yapılacağını söyledi. Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da kendi bünyesinde bir araştırma raporu üzeri çalıştığını kaydetti.

Erhürman, Meclis’in araştırma yapmasının kendileri açısından bir sakıncası olmadığını, iç tüzük gereği bildirilmesi halinde bu konunun yarın görüşülebileceğini ve komitenin kurulması kararının alınabileceğini ancak çalışmaların bütçenin tamamlanması ardından başlayabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından konunun yarınki gündemde yer alacağı açıklandı.