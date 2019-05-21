UBP ve HP heyetleri 11.30'da biraraya geliyor

UBP ve HP heyetleri 11.30'da biraraya geliyor

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) heyetleri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün saat 11.30’da, UBP’nin Sarayönü’ndeki binasında bir araya geliyor.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki heyet, saat 11.30’da UBP’ye gidecek. UBP Genel Başkanı Tatar ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilecek görüşmenin ardından akşam saatlerinde de parti meclislerinde değerlendirme yapılacak.

UBP parti meclisi saat 17.00’de toplanarak, koalisyon görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirecek.

HP parti meclisinin de, görüşmelerin seyrine göre toplanması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 12:21
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanlığına...
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Başkanlığına...
  1. Kıbrıs
﻿