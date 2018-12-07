UBP Yetkilileri Girne'deki durumu yerinde inceledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Genel Sekreter Hasan Taçoy, bazı UBP Milletvekilleri ve UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu yaşanan sel felaketinin ardından Girne’de incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.



UBP heyeti Girne Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü ve Vuni Palace Hotel ile Dikmen ve Lapta’nın çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulundu.



Tatar konuyla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan sel felaketinin yarattığı hasar ve acılara işaret ederek, “UBP olarak nasıl bir tutum içerisinde olacağımızı değerlendirmek için buradayız” dedi.



“Günün sonunda UBP olarak kendi kadrolarımızla olayları değerlendirmek ve katkı koymak istiyoruz” diyen Tatar, vefatların çok üzücü olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün ilk kez böyle bir acı yaşadığını kaydetti.



“Ülke yastadır. Bu acının üzerine siyaset yapmak istemem” diyen Tatar, ne gibi eksiklikler ve ihmaller olduğunu araştıracaklarını belirtti.



“Halkımızın acısını paylaşıyoruz” diyen Tatar, vefat edenlere Allah’tan rahmet yaslı ailelere başsağlığı diledi

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 15:26