UBP’nin 45. yılı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP’nin 45’nci kuruluş yıldönümünü kutlayarak partiye nice nice 45 yıllar dileğinde bulundu. Ersin Tatar mesajında, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile kavuştuğumuz güvenliğimize, egemenliğimize sahip çıkmak için kurulan, pek çok kez halkımızın takdiri ile iktidara gelerek ülkemize kalıcı hizmetler veren, eserler kazandıran, en önemlisi Devletimizin kuruluşunu sağlayan başlıca siyasi oluşum olan Ulusal Birlik Partisi bugün 45 yaşında” ifadelerini kullandı. 45 yıldır devam eden halka hizmet etme heyecanın devam ettiğini ifade eden Tatar, tarihi görevimin bilincinde olduklarını belirtti. Ulusal Birlik Partisi’nin sıradan , gelip geçici bir parti değil, bir fikrin, bir düşüncenin, bir misyonun partisi olduğunu vurgulayan Tatar, “Ulusal Birlik Partisi, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın demokrasimize sıkı sıkıya bağlı siyasi uzantısıdır ve hedefi Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, egemenliğinin sonsuza dek korunmasıdır. Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesi ile yaşam kalitesini yükseltmektir”ifadelerini kullandı. Tatar, “Hedefimiz, Devletimizi yaşatmak, yüceltmek, Uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını sağlamak ve eğer doğru yola gelirlerse Rum komşularımızla iki devlet esasına uygun olarak bir antlaşma yapmaktır”. “Biz gücümüzü Hak’tan ve halkımızdan alırız” ifadelerin kullanan Tatar, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyecek ve mutlaka başaracağız”dedi. Tatar mesajında şu ifadeleri de kullandı; “Bu duygu ve düşüncelerle partimize nice nice 45 yıllar diler, UBP’yi bugünlere taşıyan halkımıza, UBP’ye şu veya bu noktada hizmet veren ve aramızda olan herkese en derin saygı ve sevgilerimi sunar, aramızda olmayanları minnet, ve rahmetle anarım

