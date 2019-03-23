UBP’nin Girne’de gerçekleştirdiği çalıştay tamamlandı

Ulusal Birlik Partisinin, düzenlediği , “Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı” bugün sona erdi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 3 hafta, hafta sonları gerçekleştirlen çalıştayın tamamlanmasının ardından BRT’ye açıklamada bulundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, çalıştayda, UBP’nin vizyonu, misyonu, amaçları , hedefleri ve bunların hayata geçirilmesi için ne gibi stratejik çalışmalar yapılması gerektiği konusunda bilimsel temelde çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Tatar,birçok değerli ismin katılarak görüş belirttiği çalıştaydan elde edilecek birikimlerin değerlendirilerek , yürünecek yolun belirleneceğini anlattı..

Çalıştayda, UBP’nin güçlü yönleri,hedefleri , tehditer, ve fırsatların enine boyuna tartışıldığını ifade eden Tatar, birlik beraberlik içinde ulusal birlik vizyonuna sahip partililerin, ne gibi çalışmalarla UBP’yi, KKTC’ye ve halkımıza daha iyi hizmet verebilecek duruma getirilebileceğinin tartışıldığını belirtti..

Çalışmanın partide önemli bir motivasyon sağladığına da vurgu yapan Tatar, parti merkezinde yapılacak genel bir değerlendirmeden sonra Çalıştayın sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

BRT/..