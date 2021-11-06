“UBP’nin tek başına iktidar olabilmesi için çalışmaya devam edeceğim”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, geçtiğimiz hafta gerçekleşen UBP Kurultayında yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Taçoy açıklamalarında, uzun ve zorlu bir süreçte, hedeflerine sadece Ulusal Birlik Partisi’ni ve partililerinin tek başına iktidarı koyarak bir kurultay süreci geçirdiklerini ifade etti.

Bu sürede, kimseyi kırmamaya, kimseyi hedef almamaya özen gösterdiğini belirten Taçoy, “UBP’lilere güvendim, UBP’lilerle yürüdüm. Kurultay sonuçlarımız, hem partimize, hem de ülkemize hayırlı olsun” dedi ve parti başkanı seçilen Faiz Sucuoğlu’nu tebrik etti.

Parti Meclisine seçilen ya da aday olup kaybeden tüm üyelere demokratik sürece koymuş oldukları katkı için teşekkür eden UBP Milletvekili Taçoy, “Bu sürede her bir UBP’li ile ayrı ayrı gurur duyduğumun bilinmesini isterim. Hedefimiz, kurultay süreci boyunca da söylediğim gibi tek başına iktidar ve ülkemizin Anavatan Türkiye ile birlikte ekonomik kalkınması” ifadelerini kullandı.

Taçoy, UBP’nin tek parti olarak iktidar olması yolunda çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, “Partimizin tek başına iktidarı için önce üye, devamında delege, devamında da gençlik kolları başkanı, milletvekili ve bakan olarak ne yapmışsam, aynısını yapmaya devam edeceğim” dedi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un açıklamalarının devamı şu şekilde:

“Partimizin Birliği ve bütünlüğü için mücadelemi sürdüreceğim. Kurultay süreçleri, demokratik süreçlerdir. Tabanımızın verdiği kararlara bu güne kadar nasıl saygı duymuşsam, bundan böyle de aynı olgunlukla saygı duymaya devam edeceğim.

Ulusal Birlik Partisi’ne her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğim. Kurultay yarışı bir kavga süreci değildir. Bu kurultaydan güçlenerek çıktık. Tek başına iktidar yürüyüşünde, Ulusal Birlik Partili olarak en büyük katkıyı koymaya hazırım.

Ülkemizin refah içerisinde geleceğe taşınmasından başka bir hedefim yoktur. Kurultay sonuçları ülkemize ve partimize hayırlı olsun.”