"Üç savaş uçağı hava sahamızı ihlal etti"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün sabah saatlerinde üç Yunan savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini söyledi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahse konu savaş uçakları Girit’ten kalkarak Akıncılar köyünün üzerinden alçak uçuş yapmak suretiyle hava sahamıza girmiştir. Savaş uçakları kısa süre sonra Girit’teki üsse dönmüştürç" dedi.

Özersay, "provakatif eylem konusunda protesto da dahil gerekli girişimleri yaptık. Bu tür yaklaşımların bölgedeki istikrarı tehlikeye atacağını herkesin bilmesi ve sorumlu davranması gerekir." ifadesini kullandı.

Rum basınına göre, bugün Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Yunan Ordusu arasında, Larnaka’ya bağlı “Kalohorio”(Vuda) atış alanında, büyük bir tatbikat gerçekleştirildi.

Rum haber kaynaklarına göre, “AtsalinoVelos” kod adlı tatbikatın son aşamasına, Yunan F-16 savaş uçakları da katıldı.