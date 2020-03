Uçaner: “Önlem alınmazsa günde 6 kişi ölecek”

Dr. Uçaner’den korkutan uyarı: “Önlem alınmadığı takdirde KKTC’de bir ay sonra bir günde 6 kişi ölecek, bir günde 50-60 kişi bulaşacak”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Üroloji Doktoru Erol Uçaner, Kuzey Kıbrıs’ta korona virüs vakalarının sıkıntı bir yükselişte olduğuna dikkat çekerek “2 günde 4 vaka olması gerçekten düşündürücüdür, korkutucudur” dedi.

Uçaner, önlem alınmadığı takdirde KKTC’de bir ay sonra bir günde 6 kişinin öleceğini, bir günde de 50-60 kişinin bulaşacağını söyledi.

Dr. Erol Uçaner’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Covid19!!! Bugün başladık!!!

En iyi senaryo da 9. günde 6 vaka, kesinlikle yavaş değil!

Kötü senaryoda 2. günde 4 vaka! Bu gerçekten sıkıntılı bir yükseliş!

Nüfusumuza göre geografik yayılımda bu nüfusa eğer dünü baz alarak düşüneceksek 2 günde 4 vaka olması gerçekten düşündürücüdür, korkutucudur!

Birçok kişinin dilinde “ma bizim nüfus azdır, eee kaç kişi bulaşacak” vs gibi saçmalıklar!

Peki bizim KKTC’nin yüzölçümü ne biliyor musunuz bunu söylerken? Ne kadar basitçe her yerde bulaş olabileceğini düşünmüyor mu bunu saçmalayanlar! Lefkoşa’da öksürürük, Girne’de helal olsun gelir! O kadar küçük bir ülkeyiz!!!Bakın!!

İtalya yüzölçümü 301.000 km2

KKTC yüzölçümü 3.335 km2!

İtalya’da toplam 60.000 kişiye bulaştı bugüne kadar! Ve daha zirveyi dün buldular. İtalya’da ilk gün 21 Şubat ve bugün 22 Mart! 32 günde orda 1 tek bugün ölenlerin sayısı 651!!! (dün 800 yanaştı!)

Pozitif sonuçlar 5000? Belki de daha fazla ve bu sadece bugün, bir gün!

Ve İtalya’nın yüzölçümü bizden 100 kat fazla, tabi ki nüfusu da 60 milyon, yani bizden tam 110 kat falan! Yani istatistiksel olarak her şeyimiz eşit! Eğer önlem almazsak:

KKTC olarak bizim zirveye gelme rakamlarımız 1 ay sonra ölecekler olarak 6 kişi tek 1 günde! Bulaşan sayısı ise tek o gün için 50-60 kişi 1 günde! Ve birde te 31. güne gelene kadar olan rakamlar!!!

Bunlar örnek ve gerçek sayılardır!!

İtalya’yı örnek almam ise onların yaşadıklarını yaşamamak için!!

İtalya neden bu hale geldi??

Çünkü umursamadı!

Çünkü takmadı!

Çünkü önemsemedi!

Anladıklarında ise yaşlı hastaları ölüme terk ettiler, gençlerle ilgilenin dediler! Pandemiyi durduramadılar!

Ve maalesef! KKTC’de şu an hala daha umursamayan birçok kişi görüyorum!

Şimdi bu yaşananlardan sonra hala daha allem yapmaya devam mı?

Sokaklarda önlemleri yıkmak mı?

Gezmelere devam mı?

Bizim altyapımız eğer georafik pik ve zirveye uyumlu giderse 100’lerce ölüye ve 1000’lerce hastaya yetecek mi???

Kısacası daha erken ve uyarayım!!!

Hükümet kesinlikle daha ağır koruyucu önlemlerle birlikte daha fazla sağlık konusunda önlemlerini artırmalıdır, yarından tezi yok yoğun bakım kapasitesini ve covid 19 normal izolasyon koğuşlarını hemen hazırlamalıdır. Pikin bir anda gelebilmesi de mümkündür. Her zaman 3-5 olarak olmayacak, bir günde belki de 50 kişi pozitif, bunların 5-6’sı yoğun bakım ihtiyacında olacaktır!!!Hemen önlem şart!!!

Peki halk!!!bizler!

Bize düşen en büyük görev halk olarak :

Bunları en aza indirmek için ve hükümetin hem Sağlık Bakanlığının önlemlerine destek vermektir!!!Nasıl mı?!!!

Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayınız! Evinizde kalınız! Koruyun ve korunun.

Bugün daha geç değil, ama gireceğimiz bu hafta kilittir!

Lütfen biraz duyarlılık ve KKTC’ye saygı!”

Öte yandan ülkede kısmı sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi konusunda da ikinci bir paylaşımda bulundu.

Uçaner’in bu konudaki paylaşımı şöyle: “Karar yeterli değildir, farklı cümlelerle aynı sonuç bu.

Beni durduran polise Girne’ye gidersem ve yanımda biri varsa, bankaya gidiyoruk derim, gelsin arkamdan, oradaki banka kapalı, bankomattan para çekecem derim!! Ya da Mağusa’daki eczaneye, sana ne istediğim eczaneye giderim!!

Yeterli değil, bazı kamu kuruluşları açık olacakmış!

Çünkü covid19 özel antlaşma yaptı ben sizin bankalarınıza girmeycem söz!!!

Bilmem ya ben yanlış düşünürüm, ya ben yanılırım yada aşırı tedirginim, belki İtalya’yı görürüm, Almanya’yı görürüm, İspanya’yı görürüm, İran’ı görürüm!

Belki de KKTC’nin o hale gelmesini istemem!!!

Peki şunu sorayım!

Ya 1 hafta sonra gelişmeler istenmeyen boyuta gelirse napacaksınız? Sil baştan 2 hafta sokağa çıkma yasağımı olacak?

Hesaplayınca 15 marttan beridir insanları engelleyin dediğimizde, çıkmasınlar, tutuklayın, vs vs ,cezai işlem uygulayın dediğimiz her şey boşa gitti!