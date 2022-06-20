UCLG-MEWA Eş Başkanlığına seçildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurulu’nda Eş Başkanlığa seçildi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UCLG-MEWA’da yer alan altı eş başkandan biri olan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, böylesi önemli bir organizasyonda görev almanın hem ülke hem de Girne için çok önemli olduğunu vurguladı.

“Bizim mutluluğumuz kişisel bir mutluluk değil. Şehrimiz, ülkemiz için ve yerel yönetimlerde Kıbrıs Türkü’nün temsiliyeti açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bizi bu göreve layık gördüler” diyen Güngördü, Girne Belediyesi’nin Turizm ve Kültür Komitesi Başkanlığını yaptığı ve UCLG-MEWA’nın geçen ekim ayında Girne’de düzenlediği “Erişilebilir Turizm Çalıştayı”na işaret ederek, başarılı bulunduklarını ve “Erişilebilirlik Rehberi” adıyla kitabını yayımladıklarını anlattı.

Nidai Güngördü, 280 şehrin örgütlü olduğu UCLG-MEWA’da eş başkanlığa seçilmelerinin çok önemli olduğunu yineleyerek, Kıbrıslı Türklerin de dünyada belediyecilik konusunda bir şeyler yapabileceklerini en iyi şekilde gösterdiğini kaydetti.

Dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da merkezi yönetimlerin yerel yönetimleri daha çok destekleyici olması gerektiğini vurgulayan Güngördü, “Çünkü şehir insanının yüzü gülerse belediyeler nedeniyle gülecek. Şehirdeki insanların yüzü güldüğü takdirde ülke insanlarının yüzü gülecektir. Bu nedenle dünyada olduğu gibi bizde de mutlaka yerel yönetimlerin desteklemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.