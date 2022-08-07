UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı toplantısı, Girne Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı toplantısı, örgütün eş başkanı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı olan Girne Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, cuma günü Grand Pasha Otel’de başlayan organizasyonda, divan toplantısının ardından, açılış töreni yapıldı.

Törende, teşkilatın kuruluş amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi veren UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, raporların, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda küresel ve yerel ölçekte daha fazla adım atılması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti. Duman, cinsiyet eşitsizliğini tam anlamıyla gidermek için yüzlerce yıla ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bu konuda yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Genel Sekreteri Emilia Saiz da, video konferansla yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların önemine vurgu yaptı.

- Güngördü: “Kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinde henüz istenilen noktaya ulaşılamadı”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, cinsiyet eşitliği konusunun, özellikle Ortadoğu coğrafyasında çok sıkıntılı bir konu olduğunu belirtti. Dünya genelinde de kadın hakları ve cinsiyet eşitliğinde henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını ifade eden Güngördü, kadınlar ve ayrımcılığa maruz kalan diğer bireyler için değişim yaratacak politikalar üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar da konuşma yaptı.

Etkinlikte daha sonra, UCLG-MEWA Cinsiyet Eşitliği Komitesinin, bir önceki çalışma döneminde başlattığı “Belediyelerde Eşitliği İzlemek” isimli projenin sonuç raporunun lansmanı, “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” paneli ve “Yerel Yönetimler İçin Eşitlik Eylem Kılavuzu” konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.