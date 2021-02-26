Ücret desteği başvuruları devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 yılı için yapılması öngörülen 1500 TL’ye kadar ücret desteği başvurularının ihtiyat.gov.ct.tr adresinden online olarak yapılmaya devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başvurular sırasında işverenlerin, kendi adına banka hesabı bulunmayan çalışanlarının başvurularını yaparken sıkıntı yaşadıklarına dair gelen bildirimler üzerine sıkıntının giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, işverenler, adına banka hesabı bulunmayan çalışanları için ödeme almak istedikleri bankanın ismini ve çalışanın kimlik numarası veya pasaport numarasını ve talep edilen diğer bilgileri yazarak başvuru yapabilecek.

Bu şekilde başvurusu yapılan ve ülke bankalarında kendi adına hesabı bulunmayan hak sahipleri ise ödemelerini başvuruda seçmiş oldukları veya kendilerine İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından bildirilen bankaların veznelerinden kimlik kartını veya pasaportunu ibraz ederek alabilecek.