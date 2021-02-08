Ücretsiz PCR testleri devam ediyor

Ücretsiz PCR testleri devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı, marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edileceğini açıkladı.  

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada test yapılan yeriler şöyle belirtildi.

“Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00, Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00,  İskele Belediyesi kapalı düğün salonu’nda 11.00-16.00,  Gazimağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri...”

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