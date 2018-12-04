Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre “Ucu Kapalı Sonuç Odaklı Müzakerelerde Rum İstekleri Nasıl Olabilir?” başlıklı konuşma yaptı.

Müzakerelerin başlangıcından bu yana Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan adaletsizliklere işaret eden Töre, Kıbrıs Rum tarafının ortaya konan tüm anlaşma planlarına hayır dediğini anlattı.

Töre, BM’nin 1964’ten bu yana adada yaşananlara seyirci kaldığını dile getirdi.

Kıbrıslı Rumların, ne doğal gaz, ne toprak, ne güvenlik konusunda geri adım atacağını dile getiren Töre, “eğer Rumlar samimiyse önce doğal gaz konusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını kabul etsinler” diye konuştu.

Şu anda 2004’le aynı noktada olunmadığını dile getiren Töre, buna rağmen Kıbrıslı Rumların haritanın peşinen masaya gelmesini istediğini belirtti.

Kıbrıslı Rumların Türkiye’nin garantisine karşı olduğunu ancak bunun vazgeçilemez olduğunu anlattı.