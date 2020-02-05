Üçüncü Toplum Forumu Esnaf ve Zanaatkarlar odasını ziyaret etti

Kıbrıs’ın bütününde ortak bir mücadele alanı yaratarak federasyonu kurmak, yaşatmak ve toplumların yakınlaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdüren Üçüncü Toplum Forumu dün ilk ziyaretini Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na gerçekleştirdi.

Forumdan yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda Koordinatör Hürrem Tulga ve Projeler Sorumlusu Ersun Aytaç ile görüşen kurucu üyeler Ayşemden Akın ve Derya Beyatlı faaliyetler hakkında bilgi vererek ortak projeler için fikir alış verişinde bulundu.

Kısa süre önce kurulan Üçüncü Toplum Forumu’nun hedeflerinin konuşulduğu toplantıda forumun ilk ziyaretini üreten kesimlere yapmasının, Kıbrıslı Türklerin özne olma mücadelesine verilen destek olduğu belirtildi. Forumun kuruluş bildirgesinde yer alan bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten yetkililer ayrıca “Kıbrıslı Türkleri, federasyonun ortağı olacağı gerçeğini unutmadan, kendi kendini yöneten ve geleceğini Avrupa Birliği içinde gören bir mücadelenin içinde yer almaya” davet etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2020, 16:00