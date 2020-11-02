Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kermes düzenledi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Ortaköy’deki ofisinde gerçekleştirilen “Ucuz Gıda, Kıyafet Kermesi” bugün 09.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Kermes, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” etkinlikleri çerçevesinde gelir elde etmek ve derneğe üye kanser hastası çocukların elzem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlendi.
Ucuz kıyafet kermesi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kermes düzenledi.
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