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Ucuz kıyafet kermesi

Ucuz kıyafet kermesi
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kermes düzenledi.  
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin Ortaköy’deki ofisinde gerçekleştirilen “Ucuz Gıda, Kıyafet Kermesi” bugün 09.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. 
Kermes, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” etkinlikleri çerçevesinde gelir elde etmek ve derneğe üye kanser hastası çocukların elzem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlendi. 

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