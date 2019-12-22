UKÜ’de Çocuk Hakları İrdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileriile Development Of The Child sivil toplum kuruluşu tarafından “çocuk hakları”konusunda seminerdüzenlendi.

Seminer açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü öğretim görevlisi Dr. Gökhan Akbay, etkinliğin öğrenci gelişim etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, fakülte olarak amaçlarının öğrencilerin hem akademik bilgilerini geliştirmek hem de organizasyon becerilerini arttırmak olduğunukaydetti.

Akbay, çocukların ihtiyaçları hakkındaki konulara ilginin ve bilginin artmasıyla çocuklara tanınan resmi hakların da geliştiğine dikkat çekerek, çocuk haklarının evrensel, ihlal edilemez ve ayrıştırılamaz olduğunu açıkladı.

Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Tinashe Henry Tombo, Birleşmiş Milletlertarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1989 yılında imzalandığını hatırlatarak, sözleşmede yer alan haklar hakkında bilgi verdi. Tombo konuşmasında, KKTC’deki çocuk mahkûmlar konusuna da dikkat çekerek, çocuk mahkûmlar ile yetişkinlerin ortak alanları kullanmaları nedeniyle ortaya çıkan sorunlara da değindi.

Etkinliğe şiirsel bir performansla katkı koyan Realise Mwase ise çocukların gelişime açık ve yardıma muhtaç olduklarını hatırlattı.

Etkinlik sonunda Development Of The Child sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve UKÜ öğrencisi Tanyaradzwa Chinherera,Zimbabwe ve Tanzanya’daki çocuk yoksulluğu hakkında tecrübelerini katılımcılarlapaylaştı. Bu konudaki en önemli sorunun insanların tüm sorumluluğu ailelere yüklemesi olduğunu belirten Chinherera, sorumluluğun tüm toplumda olduğunu ve çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunukaydetti.