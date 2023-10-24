Ulaştırma Bakanlığı’ndan ölümlü trafik kazasının olduğu trafik ışıklarına ilişkin açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı dün sabah 07.10 civarında Eziç Kavşağı olarak bilinen trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında trafik ışıklarının arızalı olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu trafik ışıklarının kaza anında veya öncesinde arızalı olduğuna dair bir bildirimin Bakanlığa iletilmediği kaydedildi.

Açıklamada, bunun yanında, Polis Basın Subaylığı raporunda, kırmızı ışık ihlali ve karşı tarafın aşırı hız ve dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiğinin belirtildiği ifade edildi.

Sosyal medyada yayınlanan ve polis tarafından da yetkililere bildirilen arıza kaydının teknik ekipler tarafından derhal incelemeye alındığı ve araştırmanın neticesinin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, kazada hayatını kaybeden merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilendi.